Varlık Barışı ve Vergi Düzenleme Teklifi Meclis’e Sunuldu

AK Parti tarafından hazırlanan ve ekonomi alanında çeşitli düzenlemeleri içeren 15 maddelik yeni vergi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Vergi düzenleme paketi kapsamında hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı varlıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Teklifte, yurt dışında bulunan varlıkların belirli şartlarla ülkeye getirilmesine yönelik “varlık barışı” uygulamasının 31 Temmuz 2027’ye kadar uzatılması öngörülüyor. Bu kapsamda bildirilen varlıklara yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda kademeli vergi uygulanması planlanıyor.

Vergi İncelemesinden Muafiyet ve Yeni Yatırım Düzeni

Düzenlemede, belirlenen şartların sağlanması halinde bildirilen varlıklar için vergi incelemesi yapılmaması da yer alıyor. Amaç, kayıt dışı varlıkların sisteme dahil edilmesi ve finansal akışın güçlendirilmesi olarak belirtiliyor.

Teklifte ayrıca borçların yapılandırılmasına ilişkin önemli değişiklikler bulunuyor. Kamuya olan borçlarda taksit süresinin 36 aydan 72 aya çıkarılması, teminatsız taksitlendirme limitinin ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor.

İhracat ve Finans Merkezine Yönelik Teşvikler

Ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla ihracatçılara yönelik vergi indirimi düzenlemeleri de pakette yer alıyor. Buna göre imalatçı ihracatçılar için vergi oranının yüzde 9’a, diğer ihracatçılar için ise yüzde 14’e düşürülmesi öngörülüyor.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) için de yeni avantajlar teklif kapsamında dikkat çekiyor. Transit ticaretten elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 50 vergi istisnasının yüzde 100’e çıkarılması ve istisna süresinin 2047 yılına kadar uzatılması planlanıyor.

Yurt Dışı Kazançlara Uzun Süreli Vergi İstisnası

Teklifte yer alan bir diğer düzenlemeye göre Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin son üç yılda elde ettiği yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca veraset yoluyla elde edilen varlıklarda düşük oranlı vergi uygulaması öngörülüyor.

Teknoloji ve Nitelikli Hizmet Alanına Yeni Destekler

Teknoloji girişimlerine yönelik düzenlemeler de paketin dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor. Çalışanlara verilen hisse senetlerinde vergi avantajı artırılırken, muafiyet sınırının yıllık maaşın iki katına çıkarılması planlanıyor.

Hisse satışlarında vergi avantajının korunması için süre bazlı bir sistem de teklif ediliyor. Buna göre belirli süreler içinde satış yapılması halinde vergi avantajının kademeli olarak geri ödenmesi öngörülüyor.

Ayrıca “Nitelikli Hizmet Merkezleri” kurulması planlanırken, bu merkezlerde çalışanlara brüt asgari ücretin katlarına göre vergi istisnası sağlanması hedefleniyor.