Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 Personel Alımı Yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 680 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Alım sürecinin KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yürütüleceği ve adaylar için mülakat uygulanmayacağı bildirildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre personel ihtiyacı farklı birimlerde karşılanacak şekilde planlandı. Başvuruların yalnızca Kariyer Kapısı platformu üzerinden elektronik ortamda alınacağı duyuruldu.

Başvurular 7–22 Mayıs Tarihleri Arasında Yapılacak

Adaylar, başvurularını 7 Mayıs itibarıyla başlatabilecek ve 22 Mayıs saat 23.59’a kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru süreci, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.

Bakanlık, başvuruya ilişkin tüm duyuru ve sonuçların resmi internet siteleri ile Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edileceğini bildirdi.

KPSS Puan Üstünlüğü Esas Alınacak

Alım sürecinde değerlendirme yalnızca KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. Herhangi bir sözlü sınav ya da mülakat aşamasının bulunmayacağı ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeni personel alım sürecinin başladığını duyurdu.

Göktaş tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı”