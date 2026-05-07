Aziz Yıldırım’dan Gündemi Sarsacak Açıklamalar!

Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, adaylık kararını kızı Yaz Yıldırım’ın hedef alınmasının ardından verdiğini söyledi. Yıldırım, sarı-lacivertli camianın yeniden birleştirilmesinin öncelikli hedefi olduğunu ifade etti.

Eklenme 07.05.2026 - 10:21
Dün yaptığı açıklamayla Fenerbahçe’de başkan adayı olduğunu duyuran Aziz Yıldırım, bu kararı vermesindeki nedenleri anlattı. Yıldırım, amacının yalnızca başkanlık değil, camiayı yeniden bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Türkiye gazetesinin haberine göre, adaylık sürecinde yaşanan olayların kendisini derinden etkilediğini ifade eden Yıldırım, bazı isimlerin kızı Yaz Yıldırım’ı hedef aldığını söyledi.

İDDİALARI YALANLADI

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim hedef alınmam normal fakat kızımın hedef alınması beni çok derinden etkiledi. O gün, ‘Tamam, artık bu iş burada bitti’ dedim ve yakınlarıma aday olduğumu söyledim. Yaşananların bana yönelik bilinçli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu işin mesajını aldım. Benim öncelikli hedefim başkanlıktan ziyade sarı-lacivertli kulübü yeniden birleştirmek ve bir araya getirmektir.

Camia uzun süredir parçalanmış durumda. Bu camiayı yeniden birleştirmek gerekiyor. Herkesi ‘ocu bucu’ olmaktan ziyade Fenerbahçeli olmaya davet ediyorum. Ben, camianın bir ağabeyi olarak bunu yapabileceğimi düşünüyorum.”

Yıldırım ayrıca, başkan adayı olmayacağını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar ile son dönemde yaptığı görüşmelere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bu iddialar tamamen asılsız” ifadelerini kullandı.

