AK Parti’nin kuruluşunun 23. yıldönümüne özel etkinlik gerçekleştirildi. AK Parti Kongre Merkezi’nde yapılan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda partiye katılan isimleri de duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti çatısı altına giren isimler hoş geldin diyerek başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri şöyle;

Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var. Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır. Partimize katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum.

İşte AK Parti’ye Katılan Belediye Başkanları

Adana Saimbeyli – Mahmut Dal (Bağımsız)

Adana Feke – Cömert Özen (YRP)

Elazığ Arıcak / Bükardi – Ali Açmaz (Bağımsız)

Erzurum Aziziye – Emrullah Akpunar (YRP)

Erzurum Horasan – Hayrettin özdemir (İyi Parti)

Erzurum Köprüköy – Nevzat Karasu (YRP)

Konya Doğanhisar – Ali Öztoklu (Bağımsız)

Muş Bulanık – Fehim Kaya (YRP)

Muş Merkez Yeşilova – Ömer Faruk Yenilmez (YRP)

Ordu Çaybaşı – Mesut Karayiğit (YRP)

Samsun Ayvacık – Refahattin Şencan (YRP)

Şanlıurfa Birecik – Mehmet Begit (Bağımsız)

Uşak Banaz – Zafer Arpacı (Bağımsız)

İşte AK Parti’ye Katılan Milletvekilleri