Türkiye’de önemli gündemlerden birisi de kabine değişikliği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamalarla kabinede değişiklik yaşanacağı duyurulmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından ise hangi bakanların görevine devam edeceği, hangi bakanların görevden ayrılacağı ve hangi isimlerin banka olarak göreve getirileceği merak edilmeye başlandı. AK Parti kulislerinin hareketlenmesine neden olan bu gelişme sonrasında 4 bakanın yerinin garanti olduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Demişti?

Kabine değişikliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” demişti. Bu açıklamaların hemen ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı bakanlardan rahatsız olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ancak değişiklikler noktasında henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

Abdulkadir Selvi 4 Bakanı Dikkat Çekti

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin son yazısında 4 bakanın yerinin garanti olduğu belirtildi. Yeri garanti olan 4 bakan ise şöyle;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bu bakanların dışında hiçbir bakanın görevinin garanti olmadığını belirten Selvi, bu bakanlıklar dışındaki tüm bakanlıklarda değişikliğin sürpriz olmayacağını ifade etti.