Türkiye’de AK Parti’ye geçişlerin yapılacağı dönemlerde Şanlıurfa’dan da istifa gelebileceği konuşulmuştu. O dönemde istifa etmemiş olsa olsa da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar istifa ettiğini resmen duyurdu. Partiden istifa etmesiyle birlikte hangi partiye geçeceği hakkında spekülasyonlar da gündeme geldi. Türkiye’de ses getiren bu istifanın gerekçesi de merak ediliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar neden istifa etti? Şanlıurfa hangi partinindi? İşte detaylar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Neden İstifa Etti?

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar istifa kararını net olarak açıklamadı. Siyasi kutuplaşmaların bitmesi ve Şanlıurfa’ya daha iyi hizmet sunabilmek adına bu yönde karar aldığını duyuran Kasım Gülpınar bundan sonraki süreçte hizmetlerine çok daha iyi bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Şanlıurfa Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçecek mi?

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar açıklamasında spekülasyonlara da yol açmamak adına net ifadeler kullandı. AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanlayan Kasım Gülpınar, AK Parti’ye geçmeyeceğini ve bağımsız olarak yola devam edeceğini belirtti. Gülpınar’ın bu konudaki sözleri ise şöyle; “Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa’ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden “Bağımsız” olarak devam etme kararını aldık.”