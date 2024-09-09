Yakında bir seçim bulunmasa da erken seçim ihtimalleri üzerinden seçim çalışmaları devam ediyor. Son seçim anketinde ise partilerin oy oranlarındaki dağılımın büyük bir değişim içerisinde olduğu belirtildi. AK Parti ve CHP arasındaki oy oranları son dönemlerin en büyük farklarına ulaşmaya başladı.

Hangi Parti Ne Kadar Oy Aldı?

ASAL Araştırma tarafından yapılan anket çalışması sonrasında “Türkiye Siyasi Gündem Ağustos 2024 Araştırması” sonuçları paylaşıldı 17 Ağustos ile 27 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırma, en son yapılan anket çalışmalarından birisi olarak da dikkat çekiyor. 2 bin kişi ile yapılan araştırma 26 ilde gerçekleştirdi. Olası bir milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verecekleri sorulan katılımcılar Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 34,5 oy oranına ulaştı. Diğer partiler ise şöyle;