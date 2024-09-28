Metropoll Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yeni anket çalışmasını gerçekleştirdi. Anket çalışmasında katılımcılara “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. Türkiye’nin Nabzı adıyla gerçekleştirilen araştırmanın 10 Ağustos ile 17 Ağustos tarihleri arasında 28 ilde, 1500 kişi ile yapıldığı belirtildi.

İşte Vatandaşın Cumhurbaşkanı Adayı

Anketten çıkan sonuçlarda ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. İşte adaylar ve oranları şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 27,2

Mansur Yavaş: Yüzde 26,7

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 18

Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,3

Fikrim yok / cevabım yok: Yüzde 18,8

Anket sonuçlarınd kararsız kalan yüzde 18,8’lik kısım Cumhurbaşkanı seçimlerinde belirleyici olacak. Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasında çok küçük bir fark yer alıyor.