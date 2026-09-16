Resmî Gazete’de yayımlandı: Kasaplarda hazır kıyma satışı sona erdi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünleri tebliğini yenilerken; bu tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylece hazır kıyma satışı sona ererken, tavuk kıymanın sadece dondurulmuş satılmasına karar verildi. Ayrıca etiketlerde de yüzde 100 ibaresi yasaklanırken, bunun için işletmelere 31 Mart 2027’ye kadar süre verildi.

DIŞARIDAN HİÇBİR GIDA BİLEŞENİ KATILMAYACAK

Türk Gıda Kodeksi et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği Resmî Gazete’de yayımlanırken, pek çok kural yeniden düzenlendi. Buna göre çiğ et ve kıymaya ilgili hijyen ve katkı maddesi mevzuatında yer alan istisnalar haricinde gıda katkı maddesi dahil dışarıdan hiçbir gıda bileşeni veya organik inorganik maddenin katılmayacağı belirtildi.

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Mantı, içli köfte, çiğ köfte, kadın budu köfte, lahmacun, pide, kebap, pide kebap, pizza, hazır yemek ve mezelerde kullanılan et ve kıymada tebliğdeki koşulları yerine getirmek zorunda kalacak.

KANATLI ET KARIŞIMLARI SADECE İSTEĞE GÖRE

Kıyma, kanatlı kıyma, köfte ve yöresel ürünler haricindeki hazırlanmış kırmızı et karışımlarıyla hazırlanmış kanatlı etli karışımları ise sadece vatandaşın isteği üzerine anında hazırlanabilecek. Vatandaşların talep etmesi durumunda hazır ambalajlı kanatlı et satışı esnasında parçalanabilecek.

YAĞ ORANI YÜZDE 25’İ GEÇEMEYECEK

Kıymak olarak üretilen köfte ve burger gibi hazırlanmış kırmızı et karışımlarında toplam et proteini minimum yüzde 10 olacak ve ayrıca yağ oranı yüzde 25’i, tuz oranı ise yüzde 2’yi aşamayacak.

Bunun yanı sıra; baharat, ekmek, ve galeta gibi unu gibi bileşenlerden gelen nişasta ve bitkisel protein toplamı ise yüzde 5’i geçemeyecek.

DÖNERLER SINIRLANDIRILDI

Tebliğde döner sınıflandırılması da düzenlenirken; yaprak döner, kıyma döner ve yaprak-kıyma döner şeklinde sınıflandırıldı. Yaprak döner, sadece yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etten üretilecek.

Kıyma dönerde maksimum yüzde 90 kıyma, minimum yüzde 10 yaprak et kullanılacak. Yaprak-kıyma dönerde ise yaprak et oranı minimum yüzde 60, kıyma oranı ise maksimum yüzde 40 olacak.

SUCUK VE PASTIRMADA DOLGU MADDESİ YASAK

Ayrıca sucuk ve pastırmada da dolgu maddesi kullanılmayacak. Sucukta toplam et proteini minimum yüzde 15, ısıl işlem görmüş sucukta minimum yüzde 13 olacak ve pastırmada ise çemen hariç nem oranı yüzde 50’yi, çemen miktarı yüzde 10’u aşamayacak.

YÜZDE 100 İFADESİ YASAKLANDI

Etikette de yüzde 10 ifadesi yasaklanırken, ürün etiketlerinde marka dahil olmak üzere yüzde 100 dana eti veya yüzde 100 göğüs eti gibi ifade ve logolar yasaklandı.

SON TARİH 31 MART 2027

Söz konusu tebliğin yayımlanmasından önce faaliyetteki gıda işletmeleri yeni düzenlemeye 31 Mart 2027 tarihine kadar uyum sağlaması gerekecek. İşletmeler bu tarihe kadar eski tebliğ hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek.

Fakat Mart 2027’den önce piyasaya sunulan ürünler ise raf ömürlerinin sonuna kadar satışta kalabilecek.