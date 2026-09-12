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Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından örnekler alındı

Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik tekrar başlatılan soruşturma doğrultusunda mezarının açılması kararı verilmişti. Kozinoğlu'nun mezarının açılmasının ardından mezarından örnekler alındı.

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Eklenme 12.09.2026 - 16:33

2011’de cezaevinde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin olup olmadığının tespit edilmesi için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine mezarının açılması kararı verilmişti.

KOZİNOĞLU’NUN MEZARI AÇILDI

Karar doğrultusunda 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden meydana gelen heyet, Ümraniye’deki mezarlığa giderek mezarın açılması için çalışma başlattı.

Heyetin çalışmasıyla açılan mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alınırken, bu örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na iletildi.

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RAPOR HAZIRLANACAK

Alınan örneklerin ceza infaz kurumuna ilişkin kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle beraber değerlendirileceği ifade edilirken, incelemelerden sonra Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebiyle ölümünde üçüncü şahısların müdahalesinin olup olmadığına yönelik rapor hazırlanacak.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine yönelik daha önce verilen takipsizlik kararının askıya alınarak soruşturmanın tekrar başlatıldığını açıklamıştı.

Yeni soruşturma çerçevesinde olay tarihinde cezaevinde görevli 11 şüpheliden 10’u gözaltına alınmış, biri tutuklanmış ve 9’u ise serbest bırakılmıştı. Daha sonra bir muhabir, bir kameraman ve 7’si sağlık personeli olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma doğrultusunda Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü şahısların müdahalesinin olup olmadığının tespit edilmesi için mezarının açılması kararı verilmişti.

Bu kapsamda Kozinoğlu’nun mezarının açılarak tekrar otopsi ve inceleme gerçekleştirilmesinin önü açılırken, soruşturmanın vefatın tüm yönleriyle aydınlatılması için devam ettiği ifade edildi.

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