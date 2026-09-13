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Sigara kullanım ve satışına yeni düzenleme: 2040’ten itibaren satışı yasaklanıyor

Tütün kullanımını düşürmeye ilişkin yeni bir düzenleme paketi hazırlanırken, satış noktaları, kafe ve restoranların açık alanlarıyla okul, hastane ve parklardaki kullanım da tekrar düzenlenecek. Ayrıca 1 Ocak 2040 itibarıyla tütün ürünlerinin satışının yasaklanması hedefleniyor.

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Eklenme 13.09.2026 - 09:38

Sağlık Bakanlığı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımını düşürmeye ilişkin önemli bir taslak hazırlıyor. Yeni düzenlemede satış noktalarından paketlere, kafe ve restoranların açık bölümlerinden okul ve hastane çevrelerine kadar pek çok bölgede yeni sınırlamalar getirilmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GELİYOR

Sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni taslak hazırlığı devam ederken, bakanlıkça hazırlanan yasa teklifi taslağının bu ay Cumhurbaşkanlığı’nda değerlendirilmesi ve daha sonra ise TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Taslağın gelecek ay AK Parti Meclis Grubu’nca çalışılması, kasım ayında ise TBMM gündemine gelmesi amaçlanıyor.

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YAŞ DOĞRULAMASI YAPILARAK SATILACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre, sigara ve diğer tütün ürünleri satış noktalarında dışarıdan görünmeyecek kapalı dolaplarda tutulacak, vatandaşların ürünlere doğrudan erişimi engellenecek.

Ayrıca satışın elektronik sistem vasıtasıyla yaş doğrulaması gerçekleştirilerek yapılması amaçlanıyor. Satış miktarları da sistem üzerinden izlenecek.

PAKETTE MARKA ADI KÜÇÜLECEK

Bunun yanı sıra, paketlerde de yeni bir düzenleme yapılması beklenirken, marka adının sadece bir yüzeyde ve paketin maksimum yüzde 5’lik alanında olabileceği ve pakette logo ve sembollerin yasaklanacağı belirtildi.

AÇIK ALANDA SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANACAK

Restoran ve kafelerin açık alanlarında sigara içilmesinin yasaklanması da beklenirken, koşulları yerine getiren işletmelerde toplam bölümü yüzde 10’unu geçmeyen özel sigara içme bölümleri oluşturulabilecek.

Bu bölgelerde yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak ve aynı zamanda 18 yaşının küçüklerin girmesi engellenecek.

AÇIK ALANDA SİGARA YASAĞI

Bununla beraber okul, hastane, kamu binaları ve ibadethanelerin 10 metre çevresinde sigara içilmesinin önüne geçilecek. Parklar çocuk oyun alanlarıyla yürüyüş ve egzersiz alanları da bu kapsama girebilecek.

SATIŞI YASAKLANACAK

Son olarak düzenlemede 1 Ocak 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satışının ve tüketim amacıyla başkalarına sunulmasının önüne geçilmesi uzun vadeli hedef olarak yer alıyor.

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