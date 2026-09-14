Kurtlar Vadisi senaristleri MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümü nedeniyle ifade verdi

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Cezaevi’nde 2011’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu hakkında soruşturma sürerken, soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

2,5 SAAT İFADE VERDİLER

Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren MİT görevlisi Kozinoğlu’nun ölümüne yönelik yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bugün saat 14.00 sıralarında adliyeye gelirken, senaristler yaklaşık 2,5 saat boyunca ifade verdi.

Kurtlar Vadisi’nde Kozinoğlu’ndan esinlenerek yaratıldığı iddia edilen “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ve karakterin ölüm sahnesi tekrar gündeme gelirken; ilgili karakter, dizinin 120. bölümünde diziye girmişti.

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2 GÜN SONRA KOZİNOĞLU ÖLDÜ

10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümde Kazım Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit edilirken, 2 gün sonra Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmişti.

8 Aralık tarihinde ise dizide Kaşifoğlu’nun cezaevinde iğneyle öldürüldüğü sahne yayınlanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Silivri Cezaevi’nde 2011 tarihinde hayatını kaybeden eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama yapmıştı.

Kozinoğlu’nun tutuklu olduğu Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini hatırlatan Gürlek, konuya yönelik yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

“Hastaneye ulaştırıldığında yaşamını yitirmiş olduğu belirlenmiştir. Olaydan sonra gerçekleştirilen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler mercek altına alınmış, ceza infaz kurumu jandarması, sağlık personeliyle koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiştir.”

Bakan Gürlek, faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından dosyanın tekrar incelendiğini ihlali etmesinin ardından Kozinoğlu’nun şüpheli ölümü yeniden gündeme gelmişti.

Yeniden açılan dosya kapsamında tutuklu sayısı 4, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı 13 olmuştu.