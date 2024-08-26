Batı Nil Virüsü için Türkiye’de süreç başladı. Hafif seyreden semptomlar, grip ile karıştırılsa da vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye’de Batı Nil Virüsü var mı sorusunun yanıtını Sağlık Bakanlığı resmen açıkladı. Peki Batı Nil Virüsü Türkiye’de var mı? Batı Nil Virüsü semptomları neler?

Batı Nil Virüsü Türkiye’de Var mı?

Batı Nil Virüsü Türkiye’de var. Sağlık Bakanlığı yaptığı yeni açıklamada 2024 itibariyle 6 kişide virüsün tespit edildiği, sinek kaynaklı hastalığa karşı çalışmaların başladığı ifade edildi. Sosyal medyadan yapılan duyuruda şöyle denildi;

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. Ülkemizde 2010 yılından itibaren… — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) August 22, 2024

Batı Nil Virüsü Belirtileri Neler?

Batı Nil Virüsü belirtileri şöyle;

Grip benzeri semptomlar

Ateş

Baş ağrısı

Vücut ağrıları

Kusma

İshal

Döküntü

Batı Nil Virüsü Korunma Yolları

Batı Nil Virüsü’nden korunma yolları, esas olarak sivrisineklerden korunmaya odaklanmaktadır. Bu virüs, Culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan bir viral enfeksiyon olduğundan sinek ısırıklarından korunulmalıdır. Batı Nil virüsü korunma yolları şöyle;