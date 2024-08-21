Türkiye’de maymun çiçeği salgını var mı, maymun çiçeği virüsü görüldü mü gibi konularda son günlerde çeşitli spekülasyonlar gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir hastanede paylaşılan görüntüler ile maymun çiçeği virüsü görüldü iddiaları kısa süreli paniğe neden olurken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bugün gündeme ve maymun çiçeği virüsüne dair yeni açıklamalar yaptı.

Türkiye’de Maymun Çiçeği Virüsü Var mı?

Bakan Memişoğlu, Türkiye’de maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini ifade etti. Virüs ve tanı tespit edildiği anda resmi olarak bu durumun bildirileceğini belirten Bakan Memişoğlu, gündemdeki iddiaları da yalanladı. Bakan Memişoğlu’nun açıklamalarında dikkat çeken detaylardan birisi ise hastanelere bu konuyla ilgili başvuruların yapılması oldu. Vatandaşların ciltlerinde görülen dökülmeler nedeniyle panik olduğu öğrenilirken teşhis sonrasında durumun maymun çiçeği virüsü kaynaklı olmadığı da tespit edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamaları şöyle;