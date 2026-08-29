Sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak bilinen Fidan Atalay tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Fidan Hoca olarak bilinen Fidan Atalay’a yönelik re’sen soruşturma başlatırken; Başsavcılık, Atalay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, video ve fotoğrafların “müstehcenlik” suçunu oluşturduğunu değerlendirdi.
Atalay’ın söz konusu içeriklerden gelir sağlaması nedeniyle ayrıca “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlaması da soruşturma doğrultusuna alındı.
Başsavcılığın talebinin ardından Atalay dün İzmir’de gözaltına alınırken, bugün ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.