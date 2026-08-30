Cem Yılmaz’ın sağlık durumunu ağabeyi Can Yılmaz açıkladı

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dün akşam Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yılmaz’ın kalp krizi geçirdiği anlaşılırken, ünlü komedyenin anjiyo yapılması kararlaştırıldı.

CEM YILMAZ’IN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Cem Yılmaz’ın doktoru da ünlü komedyene anjiyo yapıldığını ve sonrasını açıklayarak, Yılmaz’ın hastaneye geldiğinde bilincinin açık olduğunu belirtti. Ünlü komedyenin doktoru konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemini gerçekleştirdik. Cem Yılmaz şu an yoğun bakımda. Durumu stabil. Takibine burada iki gün boyunca devam edeceğiz. Umarım sağlığına kavuşur. Yakında ailesine kavuşur. Anjiyosu çok iyi geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uyguladık. Şu an yatağında dinleniyor.”

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AĞABEYİ CAN YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz ise sosyal medya hesabından kardeşinin durumuna yönelik açıklama yaptı. Can Yılmaz, kardeşinin durumuna yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cem’in durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmından sonra gerekli müdahalelere vakit kaybetmeden geçildi ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorların kontrolünde istirahat ediyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese tek tek şükranlarımızı sunarız.”