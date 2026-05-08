Sertab Erener Anlattı: "Eurovision Teklifini Reddettim"

Sertab Erener Anlattı: “Eurovision Teklifini Reddettim”

Türkiye’ye ilk ve tek Eurovision zaferini kazandıran Sertab Erener, bu yıl Viyana’da gerçekleştirilecek Eurovision final gecesinde sahne alması için yapılan daveti kabul etmediğini açıkladı. Erener, dünyada yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle orada bulunmak istemediğini ifade etti.

Eklenme 08.05.2026 - 12:36
Sertab Erener, 2003 yılında “Everyway That I Can” adlı şarkıyla Türkiye’ye Eurovision’daki ilk ve tek birinciliğini kazandırmış, elde ettiği başarıyla dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı.

Yıllar sonra Eurovision’dan yeniden teklif alan Erener, Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenecek final gecesinde sahne alması için kendisine davet gönderildiğini belirtti. Ancak ünlü şarkıcı, söz konusu etkinlikte yer almayı reddettiğini açıklarken, kararının arkasındaki nedeni de paylaştı.

Erener, Eurovision teklifini reddetmesinin temel sebebinin dünyada yaşanan siyasi gelişmeler olduğunu söyledi.

AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü şarkıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“16 Mayıs ayrıca Eurovision’un final gecesi. Size buradan kimsenin bilmediği bir şey söylemek istiyorum. Beni final gecesinde Viyana’da sahne almam için davet ettiler. Fakat dünyanın şu anki siyasi durumu nedeniyle orada bulunmayı kabul etmedim. Zaten 16 Mayıs tarihinde de konserim vardı.”

Ünlü şarkıcının açıklamaları sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Erener’in kararına destek verdi. Bazı kullanıcılar ise yıllar sonra yeniden Eurovision sahnesinde görmek istediklerini dile getirdi.

Sertab Erener, 2003 yılında Eurovision’da birinci olmasının ardından, 21 yıl sonra yani 2024’te yarışmaya konuk sanatçı olarak yeniden Eurovision sahnesine çıkmıştı.

