Ruhi Çenet'ten Hantavirus Açıklaması: "Kendimi Karantinaya Aldım"

Ruhi Çenet’ten Hantavirus Açıklaması: “Kendimi Karantinaya Aldım”

Hantavirus salgınının yaşandığı Hollanda bandıralı MV Hondius’deki yolculukta yer alan ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Türkiye’ye döndükten sonra kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Eklenme 08.05.2026 - 13:22
İçerik üreticisi Çenet, üç kişinin hayatını kaybettiği Hantavirus salgınının yaşandığı yolcu gemisinde yaşadıklarını The New York Times’a anlattı. Yolculuk sırasında bazı şeylerin ters gittiğini çok erken fark ettiklerini belirten Çenet, yaşadıkları izolasyon sürecini de paylaştı.

Çenet, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Semptom gösteren bir yolcunun, özellikle de hayatını kaybeden ilk kişinin eşinin durumunu gördükten sonra büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Yanımdaki kameraman arkadaşımla birlikte o andan itibaren odamıza kapanarak kendimizi karantinaya aldık ve dış dünyayla temasımızı tamamen kestik.”

GEMİ YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

Açıklamasında gemi yönetiminin tutumunu da eleştiren Çenet, “Gemi yönetimi ilk başta ne olduğunu anlayamadı ya da durumu gizlemeye çalıştı. Bize yapılan resmi anonsta, ilk ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı ve kesinlikle bulaşıcı bir durum olmadığı söylendi” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bir düğünde görüntülenen Ruhi Çenet, karantinaya girmesi gerekirken toplum içine karıştığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Olayın ardından ünlü YouTuber, kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.

