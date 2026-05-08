Fenerbahçe'de 3 İsim İle Yollar Ayrılıyor

Fenerbahçe’nin yeni sezon yapılanmasında kaleci hattında değişiklik planlandığı öne sürüldü. Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, kaleye yeni transfer hedefleri gündeme geldi.

Eklenme 08.05.2026 - 12:18
Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarında kaleci hattına ilişkin önemli değişikliklerin gündeme geldiği öne sürüldü. Kulüp yönetimi ve başkan adaylarının ortak değerlendirmeleri doğrultusunda, mevcut kaleci rotasyonunda revizyona gidilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

İddialara göre sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda kalede daha yüksek uluslararası tecrübeye sahip bir yapılanma oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda mevcut kadroda yer alan üç kaleciyle yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Kalede Yeni Yapılanma Planı

Kulüp içi değerlendirmelerde kaleci mevkisinin tamamen yeniden şekillendirilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor. Planlamada birinci kaleci için üst düzey tecrübeye sahip yabancı bir isim, ikinci kaleci için ise gelişim potansiyeli yüksek yerli bir oyuncu profili üzerinde durulduğu aktarılıyor.

Bu çerçevede mevcut kadroda bulunan Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin’in yeni sezon planlamasında yer almadığı ve ayrılığın gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Ederson İçin Transfer Senaryosu

Yapılan değerlendirmelerde, yüksek maliyetiyle dikkat çeken Ederson için özellikle yurt dışı seçeneklerinin öne çıktığı bildirildi. Suudi Arabistan kulüplerinin olası transfer destinasyonları arasında değerlendirildiği ve oyuncunun da yeni tekliflere açık olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’nin kaleci planlamasında yalnızca ayrılıklar değil, aynı zamanda yeni transfer hedefleri de bulunuyor. Yönetimin hem deneyimli hem de uzun vadeli katkı sağlayabilecek isimleri kadroya dahil etmeyi amaçladığı belirtildi.

