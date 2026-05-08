Shakira, 2026 Dünya Kupası İçin Şarkısını Duyurdu

Kolombiyalı sanatçı Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkıyla yeniden futbol organizasyonunun müzik yüzü oldu. Sanatçı, Nijeryalı müzisyen Burna Boy ile birlikte seslendirdiği “Dai Dai” adlı parçayı kamuoyuna tanıttı.

2010 Dünya Kupası döneminde yayımlanan “Waka Waka” ile geniş kitlelere ulaşan Shakira, yeni projede Latin pop, Afro ritimleri ve elektronik dans öğelerini bir araya getirdi. İtalyanca’da “Haydi” anlamına gelen “Dai Dai”, turnuvanın resmi müzik çalışması olarak hazırlandı.

Şarkının ilk tanıtım görüntüleri Brezilya’daki Maracana Stadyumu’nda çekildi. Paylaşılan videoda Shakira’nın yanı sıra çok sayıda dansçı yer aldı. Tanıtım filmi, “We Are Ready” mesajıyla sona erdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre “Dai Dai” adlı parçanın tam versiyonu ve resmi video klibi 14 Mayıs 2026 tarihinde dünya genelinde aynı anda yayınlanacak.

“Dai Dai” Dünya Kupası Atmosferine Hazırlandı

