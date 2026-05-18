Survivor Yunanistan Yarışmasında Bacağını Kaybeden Yarışmacının Son Hali Ortaya Çıktı!

Dominik Cumhuriyeti’nde Survivor Yunanistan çekimleri devam ederken yaşanan kazanın ardından, balık avı sırasında tekne çarpması nedeniyle bacağını kaybeden Stavros Floros için Yunan basını ikinci bir ameliyatın gündemde olduğunu öne sürdü.

Yarışmacı, hastanedeki tedavi sürecinin ardından ilk kez açıklama yaparak kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve yaşadığı zorlu sürece ilişkin önemli mesajlar verdi.

BİRÇOK ÜLKEDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Floros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine gönderilen destek mesajlarının büyük moral kaynağı olduğunu belirterek, başta Yunanistan olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen mesajların kendisine güç verdiğini ifade etti.

Ünlü yarışmacı paylaşımında, “Her şey iyiye gidiyor, Tanrı’ya şükrediyorum. Bu süreçte benim için edilen duaların hepsi çok anlamlı.” ifadelerini kullandı.

Floros ayrıca, kazanın ardından yarışmadaki diğer yarışmacılardan Manos Malyaros ile arasındaki bağın daha da güçlendiğini vurgulayarak, Malyaros’un artık kendisi için ailesinden biri olduğunu söyledi.

BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

Malyaros ise yaptığı duygusal açıklamada, “Floros için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak fakat bu süreçte bir kardeş kazandım.” ifadelerine yer verdi.

Yunan basını, bacağını kaybeden yarışmacının ABD’nin Miami kentinde ilk ameliyatını geçirdiğini ve operasyonun başarılı olduğunu iddia ederken, tedavi sürecinin devam ettiğini aktardı. Özellikle ayağındaki ciddi hasar nedeniyle yeni bir ameliyatın daha yapılabileceği öne sürüldü.

Öte yandan yarışmacının sağlık durumuna ilişkin resmi kaynaklardan şu ana kadar ayrıntılı bir açıklama yapılmadığı, paylaşılan bilgilerin Yunan basınına dayandırıldığı öğrenildi.