Beşiktaş'ta Ayrılık Resmileşti! Sergen Yalçın Dönemi Sona Erdi

Beşiktaş’ta Ayrılık Resmileşti! Sergen Yalçın Dönemi Sona Erdi

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Başkan Serdal Adalı ile yapılan toplantının ardından siyah-beyazlı kulüpte ayrılık kararı alındı.

Eklenme 18.05.2026 - 15:29
Beşiktaş’ta son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Kulüp yönetimi ile bugün gerçekleştirilen toplantının ardından ayrılık kararı netleşti.

Ümraniye’de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan görüşmeye Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yanı sıra Asbaşkan Murat Kılıç ve Futbol Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da katıldı. Toplantıda takımın mevcut durumu ve sezon planlaması ele alındı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın ile devam etmeme kararı aldı. Böylece Beşiktaş’ta Yalçın dönemi resmen sona ermiş oldu.

Kulüpte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Reçber’in de görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde yeni teknik direktör için görüşmelere hız vermesi bekleniyor.

