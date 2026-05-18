Beşiktaş’ta Teknik Direktör Arayışı Başladı: Gündemde 4 Yerli İsim Var

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik adam arayışına çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin, gelecek sezonun yapılanmasını şekillendirmek amacıyla yerli adaylar üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi. Öne çıkan isimler arasında Şenol Güneş, Arda Turan, İlhan Palut ve Nuri Şahin yer alıyor.

Kulüpte gerçekleştirilen toplantının ardından Sergen Yalçın’ın görevinden ayrıldığı bildirildi. Yönetimin kısa süre içerisinde teknik direktör konusunda yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Şenol Güneş İsmi Yeniden Gündemde

Beşiktaş’ta daha önce iki farklı dönemde görev yapan Şenol Güneş’in adı yeniden siyah-beyazlı kulüple anılmaya başladı. Deneyimli teknik adamın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararın kulüp yönetimine ait olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Güneş’in açıklamasında, kendisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirttiği ve mevcut süreçte doğrudan bir girişimde bulunmasının doğru olmayacağını söylediği kaydedildi.

Arda Turan İddiaları Dikkat Çekti

Teknik direktör adayları arasında yer alan bir diğer isim ise Arda Turan oldu. Kariyerine Ukrayna’da devam eden genç çalıştırıcı Shakhtar Donetsk ile başarılı bir sezon geçirdi. Avrupa kupalarındaki performansı sonrası Arda Turan’ın adı Beşiktaş ile anılmaya başladı.

Yönetimin genç ve dinamik bir teknik ekip seçeneğini de değerlendirdiği ifade edildi.

İlhan Palut Güçlü Adaylar Arasında

Süper Lig’de görev yaptığı takımlarla istikrarlı performans sergileyen İlhan Palut’un da aday listesinde bulunduğu öğrenildi. Konyaspor ile Türkiye Kupası’nda finale yükselen Palut’un, yerli teknik adam seçenekleri arasında öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

Daha önce Beşiktaş’tan teklif aldığı öne sürülen deneyimli teknik adamın, o dönemde kendisini hazır hissetmediği gerekçesiyle görevi kabul etmediği iddia edilmişti.

Nuri Şahin Seçeneği Masada

Başakşehir’deki çalışmalarıyla dikkat çeken Nuri Şahin’in adı da siyah-beyazlı kulüple anılıyor. Genç teknik adamın farklı kulüplerin de radarında bulunduğu, Beşiktaş yönetiminin ise alternatifler arasında değerlendirme yaptığı ifade edildi.

Kulübün teknik direktör kararını yeni sezon planlaması kapsamında kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.