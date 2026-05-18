350 Bin TL’ye Kadar Faizsiz Çeyiz Desteği Başvuruları Başladı: Şartlar ve Yaş Sınırı Açıklandı

Artan evlilik ve ev kurma maliyetleri nedeniyle genç çiftlere yönelik yeni destek uygulamaları gündeme geldi. Çeyiz desteği uygulaması kapsamında uygun şartları taşıyan çiftlere 350 bin TL’ye kadar faizsiz nakit desteği ile birlikte çeşitli çeyiz yardımları sağlanıyor.

Destekten yararlanmak isteyen kişilerin 18 ile 35 yaş aralığında bulunması ve ilk evliliklerini gerçekleştirecek olması gerekiyor. Başvuruların ise resmi nikah tarihinden en geç 3 ay önce yapılması şartı aranıyor.

Başvuru sürecinde adayların ekonomik durumları incelenirken, değerlendirme sonucunda destek kapsamına alınan çiftlere faizsiz ödeme imkanı sunuluyor. Geri ödeme planı ise gelir durumuna göre taksitlendirme sistemi üzerinden hazırlanıyor.

Çeyiz Paketinde Hangi Destekler Yer Alıyor?

Program kapsamında yalnızca nakit yardım değil, çeşitli ayni destekler de veriliyor. Çeyiz paketlerinde beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak ekipmanları, tekstil ürünleri ve temel ev ihtiyaçları bulunuyor.

Ayrıca gelinlik ve kına kıyafeti desteği de sistem içerisinde yer alıyor. Çiftler showroom üzerinden ürün seçimi yapabiliyor. Kullanılan ürünler organizasyon sonrası yeniden sisteme dahil edilerek başka çiftlerin kullanımına sunuluyor.

Aile Danışmanlığı Hizmeti de Verilecek

Destek programında maddi yardımların yanında rehberlik hizmetleri de bulunuyor. Evlilik öncesinde çiftlere aile danışmanlığı, iletişim eğitimi ve psikolojik destek hizmetleri sunuluyor. Program uzman danışmanlar eşliğinde yürütülüyor.

Başvuru Şartları Neler?

Faizsiz evlilik desteği için öne çıkan kriterler şu şekilde;

