Anasayfa/Genel/TSK Keskin Nişancı Birlikleri Sıralamasında Dünya İkincisi Oldu!

Dünyanın en yüksek isabet oranına sahip keskin nişancı birliklerinin yer aldığı 2026 listesi açıklanırken, TSK dünya sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Rusya bulunuyor.

Eklenme 18.05.2026 - 15:39
Savaş tarihinin seyrini değiştiren keskin nişancı birlikleri, yüksek isabet oranlarıyla dostlarına güven, düşmanlarına ise korku salmaya devam ederken, dünyanın en başarılı keskin nişancı birlikleri sıralaması da belli oldu.

Askerî analiz ekipleri tarafından hazırlanan, hedef vurma oranı en yüksek keskin nişancı ekiplerinin yer aldığı listede Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci sırada gösterildi.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

TSK keskin nişancı ekipleri; ABD, Kanada ve Birleşik Krallık gibi dünya devlerini geride bırakarak dünyanın en iyi ikinci keskin nişancı gücü seçildi. TSK unsurları, terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi görevlerde ve dünyanın en zorlu bölgelerinde elde ettiği tecrübeler sayesinde bu başarıya ulaştı.

Uzmanlar, TSK nişancılarının sahip olduğu saha deneyiminin bu başarıda önemli rol oynadığını vurgularken, listede yer alan ilk 10 ülke de merak konusu oldu. Buna göre üçüncü sırada ABD, dördüncü sırada Fransa, beşinci sırada Birleşik Krallık, altıncı sırada Kanada, yedinci sırada Norveç, sekizinci sırada Letonya, dokuzuncu sırada Finlandiya ve onuncu sırada Hollanda yer aldı.

