TMSF’ye Devredilen Flash Haber Yayın Hayatına Sona Verdi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında el konulan Flaş Haber TV’nin yayın hayatını sonlandırdığı belirtildi. Bundan sonra kanalda yalnızca arşiv programlarının yayınlanacağı ifade edildi.

Kanal yönetimi tarafından personele gönderilen resmi bilgilendirmede, tüm çalışanların tazminat haklarının eksiksiz şekilde ödeneceği aktarıldı. Özelleştirme sürecinde ise Flaş Haber TV’nin yayın lisansının yanı sıra teknik ekipmanlarının da satışa çıkarılacağı belirtildi.

ŞAHİN’DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Yayın hayatına son verilmesinin ardından, TMSF’nin yürüttüğü sürecin tamamlanarak kanalı satın alacak kişi ya da şirket bulunana kadar mevcut programların tekrarlarının yayınlanacağı öğrenildi.

Gazeteci Şevval Şahin’in kanalın son ana haber bültenini sunduğu belirtilirken, Şahin yayın sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bir kanalın son yayınını gerçekleştirmek çok farklı bir sorumluluk ve duygu. Tüm basın emekçisi dostlarıma teşekkür ederim.”