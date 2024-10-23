Samsung’un MX başkanı TM Roh, yeni nesil S25 sierinde Snapdragon 8 Elite işlemcisinin kullanılabileceğini duyurmuştu. Şimdi ise Ice Universe tarafından yapılan paylaşımlarına göre, tüm Galaxy S25 serisinde bu işlemci kullanılacak. Bölgesel ya da versiyonlara göre çip farkı olmayacak.

Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra olarak tanıtılması beklenen yeni seri, gücünü Snapdragon 8 Elite çipinden alacak. Bu durum, Exynos 2500 ve MediaTek 9400 çiplerinin Galaxy S25 serisinde kullanılmayacağını da ortaya çıkardı.

S24 Serisinde Exynos 2400 Kullanılmıştı

Samsung, bu yıl Galaxy S24 ve Galaxy S24+’da Exynos 2400 çipini Kanada, Çin ve ABD dışındaki pazarlarda kullanmıştı. Galaxy S24 Ultra ise global olarak Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy işlemcisiyle gelmişti.

Exynos 2400, önceki nesil işlemcilere göre önemli gelişmeler gösterse de rakipleri Apple, MediaTek ve Qualcomm’un amiral gemisi çipleri kadar hızlı değildi. Exynos 2500’ün, Samsung’un ikinci nesil 3nm üretim süreci ve daha yeni nesil Arm CPU çekirdekleri ile büyük bir sıçrama yapması bekleniyordu. Ancak, yeterli sayıda çip üretememesi nedeniyle Exynos 2500’ün Galaxy S25 serisinde kullanılmamasına karar verildi.

Snapdragon 8 Elite İşlemcinin Özellikleri Neler?

Galaxy S25 modellerinde kullanılacak Snapdragon 8 Elite işlemcisi, donanım alanında en iyi işlemcilerden birisi olarak kabul ediliyor. Son testler, bu çipin oldukça hızlı olduğunu gösteriyor. CPU’su, Apple’ın A18 Pro çipine yakın hızda çalışırken, GPU’su A18 Pro’dan daha hızlı ve daha fazla enerji verimliliği sunuyor. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin olağanüstü bir performans sergilemesi ve iyi bir güç verimliliği sağlaması bekleniyor.

Galaxy S25 serisiyle ilgili bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı. Ancak S25 serisinde yeni nesil işlemcinin kullanılacağının duyurulması, amiral gemi segmentinde yarışın daha da kızışacağını gösteriyor.