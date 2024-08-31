Google, tüm dünyada geniş bir ses getiren resmi açıklama yayınladı. 9 aydan beri üzerinde çalışmaların sürdüğü ve Rus casuslarla bağlantılı olduğu tespit edilen siber saldırılarda, ABD hükümetinin yaptırım uyguladığı Pegasus adlı yazılımın kullanıldığı belirtildi. Casus yazılım olarak tanımlanan Pegasus’un deşifre olmasıyla birlikte hem Chrome hem de Safari kullanıcıları için arka arkaya güvenlik uyarıları yapıldı.

“Güncelleme Yapın”

Google yaptığı çağrıda kullanıcıların uygulamalarını güncellemesi gerektiğini söyledi. Yunanistan istihbaratı tarafından geliştirilen casus yazılım programı Pegasus, siber saldırıda Rus siber casusları tarafından kullanıldı. İrlanda, Vietnam ve ABD gibi pek çok ülkeye yapılan siber saldırıların arka planında kullanıldığı ortaya çıkan Pegasus için kapsamlı bir güvenlik protokolü uygulanacak.

Mobil ve masaüstü işletim sistemlerindeki açıkların tamamı şu an için giderilmiş durumda. Bu nedenle cihazlardaki uygulama güncellemelerinin kontrol edilmesi güvenlik için yeterli olacak. Google güvenlik mühendisi Clement Lecigne, “Hem Apple’daki hem de Android ve Google Chrome’daki ortaklarımızı siber saldırıyı tespit ettiğimiz anda bilgilendirdik” dedi.

Daha önce ABD tarafından hedef konuma getirilen Pegasus yazılımının sadece siber saldırılar için değil, diğer kötü amaçlı işlerde de kullanılabileceğine vurgu yapıldı.