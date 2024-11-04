Çinli teknoloji devi Huawei, Kasım ayında yeni akıllı telefon serisi Mate 70’i piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurdu. Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu Chengdong, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, Mate 70’i “tarihin en güçlü Mate’i” olarak tanımladı.

Mate 70 Şirketin İddiasını Arttıracak

Huawei’nin Mate 70 serisinin lansmanına yönelik açıklaması, geçen yıl piyasaya sürülen ve Çin’de üretilmiş ileri teknolojiye sahip Mate 60 serisinin başarısının ardından geldi. Mate 60’ta kullanılan ve Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) tarafından geliştirilen 7 nanometrelik çip, firmanın Çin iç pazarındaki başarısını pekiştirmişti. Şirket çok iyi dönüşler aldıktan sonra Mate 70 için de çalışmalarını hızlandırmıştı. Mate 70 yeni HarmonyOS 5.0 işletim sistemi ile donatılacak. Böylece yeni sistemin de ne kadar başarılı olduğu yeni amiral gemisiyle birlikte görülebilecek

Üretim Kapasitesi Artırılıyor

Huawei’nin yeni model için yüksek satış beklentisini oldukça yüksek. Bu nedenle lansman öncesinde şirket üretim kapasitesi ve tedariklerini %50 artırmış durumda. Tedarik zinciri kaynaklarına göre, şirket amiral gemisi için 1 milyonluk üretim planlıyor.

Şirketin artan rakamları da böyle bir karar alınmasında etkili oldu. Huawei’nin yerli akıllı telefon satışları 2023’te dikkat çekici bir artış gösterdi. IDC tarafından yayımlanan rapora göre, Huawei’nin Çin’dek akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda %42 oranında arttı. Pazarın %15,3’ünü ele geçirmeyi başaran Huawei, eski günlerine hızlı bir dönüş planı yapıyor.