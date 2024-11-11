Apple, iPhone 16 modelleri için kamera, ekran, pil gibi yedek parçaların satışına başladı. Uzun yıllar boyunca cihazlarının tamir edilebilirliğini kısıtlayan ve bu nedenle eleştirilen teknoloji devi, bu hamle ile müşterilerine kendi cihazlarını tamir etme imkanı sunuyor. Yeni satış programı, iPhone 16 sahipleri için yaşanan sorunlara karşı kolaylık sağlayacak. Kullanıcılar Apple’dan temin edecekleri kırık veya bozuk parçaları kendileri değiştirebilecek.

iPhone 16 Yedek Parça Fiyatları

İlk olarak ABD’de başlayan yedek parça satış programında fiyatlar da belli oldu. Buna göre iPhone 16 yedek parça fiyatları şöyle;

iPhone 16 kamera modülleri 169 dolar

iPhone 16 Pro ve Pro Max kamera modülleri 249 dolar

iPhone 16 ekranları 279 ila 379 dolar arasında

iPhone 16 pil fiyatları 99 dolar

iPhone 16 Pro pil fiyatları 119 dolar

Üstelik iPhone 16 yedek parça satışında arızaları parçaların gönderilmesi halinde ek indirim de elde edilebilecek.