Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra büyük ilgi gören League of Legends oyununda bir sezon daha sona erdi. 2. dereceli mevsimi 24 Eylül 2024 itibariyle sona ererken oyuna giriş yapan kullanıcılar dereceli oyunlara giremedi. Bu durumdan haberi olmayanlar ise LOL dereceli ne zaman açılacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki, oyundaki son durum ne? 3. dereceli mevsimi ne zaman başlayacak, LOL dereceli ne zaman açılacak?

LOL Dereceli Ne Zaman Açılacak?

Sezonun sona ermesi ve yeni sezonun açılacak olması nedeniyle oyunda şu anda sunucu ayarlamaları yapılıyor. Sunucu kesintisinin de yaşanacağı LOL’de yeni sezon 2. mevsim dereceli oyunların ödülleri dağıtıldıktan sonra başlayacak. LOL 3. dereceli mevsimi 25 Eylül 2024 saat 12.00’de başlayacak. Bugün itibariyle oyuna giriş yaparak dereceli oyun oynayacak oyuncuların öncelikle güncelleme yapması gerekiyor. Güncelleme yapmadan oyuna giriş yapıldığında dereceli bölümü açılmayacaktır.

LOL Dereceli Neden Kapalı?

Oyunu güncellemeyen oyuncuların en çok yaşadığı hataların başında ise LOL dereceli oyunun kapalı olması yer alıyor. Bağlantı sorunları nedeniyle oyuna güncelleme yapmadan erişen kişiler, bu sorunu yaşıyor. Bu sorunun yaşanmaması adına LOL dereceli oyuna giriş için mutlaka güncelleme yapılmalı.