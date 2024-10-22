IMDA veri tabanında Redmi Note 14 Pro 4G 24116RACCG model numarasıyla yer aldı. Bu gelişme ile birlikte telefonun sadece Çin ile sınırlı kalmayacağı ve Redmi’nin satış yaptığı diğer bölge ve ülkelerde de satışa çıkacağı kesinleşti. Çin’de tanıtıldıktan sonra ülkede büyük ilgi gören ve en çok satan modeller arasında yer alan Redmi Note 14 Pro 4G, şirketin küresel pazarda da ilgi görmesini sağlayacak ve bu nedenle yüksek beklentiler yaratmış durumda.

Redmi Note 14 Pro 4G Özellikleri Neler?

Yüksek donanımlar ile desteklenen Redmi Note 14 Pro 4G’de farklı konfigürasyonlar bulunuyor. Veritabanındaki verilere göre telefonun piyasada yer alacağı seçenekler şöyle olacak;

8 GB + 128 GB

8 GB + 256 GB

12 GB + 256 GB

12 GB + 512 GB

Telefonun ana kullanımı 6,67 inç büyüklüğündeki pOLED ekran ile sağlanacak. Full HD+ çözünürlüğü destekleyecek bu ekranda yüksek çözünürlük ile tatmin edici bir grafik kalitesi sunulacak. 5,500mAh bataryanın yer alacağı telefonda MediaTek Dimensity 7300 Ultra işlemci ile önemli bir yükseltmeye gidilmiş durumda.

Telefonun diğer bölgelerdeki satış rakamları henüz duyurulmadı.