Türkiye’de Instagram’a getirilen yasak konuşulurken milyonlarca oyuncusu bulunan ve daha çok çocuklar tarafından tercih edilen Roblox için yeni karar alındı. Bu durumdan haberi olmayan milyonlarca kullanıcı ise Roblox’a girmeye çalışınca hatalar almaya başladı. Roblox’a neden giremiyorum 2024 ve Roblox’a noldu sorularını yönelten kullanıcılar sosyal medyada gündem oluşturdu. Gerçek ise kısa süre içerisnde ortaya çıktı. İşte detaylar.

Roblox’a Neden Giremiyorum 2024?

Roblox’a Neden Giremiyorum 2024 sorunun sebebi, BTK’nın erişim engeli getirmesi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Instagram’ın ardından 8 Ağustos itibariyle Roblox’a da engel getirdi. Engel getirilmesinin ardından Türkiye’deki kullanıcılar herhangi bir şekilde oyuna giriş yapamadı. IP’ler üzerinden yapılan engelleme nedeniyle uygulamaya şu anda Türkiye’den erişim sağlanamıyor. Roblox’a neden giremiyorum 2024 Ağustos itibariyle sorun devam ediyor.

Robloxa Noldu?

Roblox BTK kararı ile engellendi. BTK’nın resmi internet sitesinde yasak kararı şöyle duyuruldu;

Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi;