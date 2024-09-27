Xiaomi bugün yaptığı duyuru ile Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro modellerinin satışa çıktığını açıkladı. Yeni satış dönemiyle özel bir kampanya da başlatan Xiaomi “Mi.com üzerinden Xiaomi 14T Serisi satın alan ilk 2.000 kişi, ürünü teslim aldıklarında sürpriz bir mi.com hediye çeki kazanacak.” diyerek satışların hızlanmasını sağladı. Ön sipariş döneminin başladığı yeni modellerde ön sipariş süreci 3 Ekim’e kadar devam edecek. Satın alanlar için gönderimler ise 4 Ekim 2024 itibariyle başlayacak.

Xiaomi 14T Pro Fiyatları

Xiaomi 14T Pro fiyatları şöyle;

Ürün RAM Depolama Fiyat Kampanya Hediye Xiaomi 14T Pro 12 GB 256 GB 39.999 TL 500 TL’lik CGV MoviePass Paketi Seçili ürünlerde indirim, hediye ürün Xiaomi 14T Pro 12 GB 512 GB 42.999 TL 500 TL’lik CGV MoviePass Paketi Seçili ürünlerde indirim, hediye ürün Xiaomi 14T Pro 12 GB 1024 GB 46.999 TL 500 TL’lik CGV MoviePass Paketi Seçili ürünlerde indirim, hediye ürün

Xiaomi 14T Fiyatları

Xiaomi 14T Pro 39.999 TL’den başlayan fiyatlar ile satılırken Xiaomi 14T 29.999 TL satış fiyatına sahip. Xiaomi 14T fiyatları ise şöyle;