TMO, TÜRİB üzerinden buğday satacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı faaliyetlerine devam eden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden buğday satışlarına başlayacağını duyurdu.

SATIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TMO, söz konusu satışların 1 Eylül tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı.

ÜRÜN ALIMLARINDA SONA GELİNDİ

TMO Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından konuya yönelik yapılan paylaşımda, bu yılki ürün alımlarında önemli oranda sona gelindiği ve sürecin tamamlanmak üzere olduğu aktarıldı.

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TMO’DAN AÇIKLAMA

TMO’nun yurt içi ve yurt dışı piyasa gelişmelerini yakından izlediği belirtilirken, paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Piyasa ihtiyaçları ve bölgesel gelişmeler göz önünde bulundurularak hasadın sona erdiği ve TMO’ya ürün arzının tamamlandığı bölgelerden başlanmak üzere günlük olarak belirlenecek miktarda buğday satışı yapılacaktır.

KİŞİ VE KURULUŞ AYRIMI YAPILMAYACAK

Bu doğrultuda lisanslı depolarda korunan TMO stokları TÜRİB üzerinden 1 Eylül tarihi itibarıyla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmadan serbest satışa çıkarılacaktır. TMO, piyasanın ihtiyaçlarına zamanında cevap veren aktif düzenleyici rolüne kararlılıkla devam edecektir.”