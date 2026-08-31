İrem Derici’nin nişanlısı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı

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Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin DJ nişanlısı Mevlüt Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen yasadışı bahis soruşturması doğrultusunda tutuklandı.

TUTUKLANAN 311 KİŞİDEN BİRİ KUNUKÇU

Kunukçu’nun soruşturma doğrultusunda çerçevesinde tutuklama 311 kişi arasında olduğu ifade edildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Derici’nin nişanlısının avukatı Abide Gülel Saral, müvekkilinin sadece bahis oynama suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ifade ederken, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“İlgili dosya bahis oynama, banka hesaplarını IBAN’ların kullandırılması ve bahis oynama şeklinde birbirinden farklı nitelikteki iddiaların doğrultusunda gerçekleştirilen birçok kişiyi ilgilendiren geniş kapsamlı bir soruşturmadır.

YASA DIŞI BAHİS OYNADI MI?

Müvekkilim mevcutta bu soruşturma doğrultusunda 311 kişiyle beraber tutuklu bulunmaktadır. Öncelikle önemli ifade etmek gerekir ki, müvekkilim yönünden ispat edilen fiil münhasıran bahis oynama fiilidir.

IBAN’INI KULLANDIRDI MI?

Müvekkilime bahis oynatma yasa dışı bahis organizasyonu gerçekleştirme bu amaçla banka hesabı veya IBAN kullandırma yahut benzeri herhangi bir faaliyette bulunduğuna yönelik kendisine yöneltilmiş bir isnat yer almamaktadır.

Müvekkilim ifadesini adli makamlara kendi iradesiyle müracaat ederek vermiş ve soruşturmanın başından itibaren yetkili makamlarla tam bir şeffaflık içerisinde hareket etmiştir.

İDDİANAME NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Mevcutta süren soruşturma çerçevesinde adli tatilin sona ermesiyle beraber iddianamenin düzenlenmesini beklemekteyiz. Müvekkilimiz yönünden isnadın sadece bahis oynama fiiliyle sınırlı olduğu konusunun yargısal süreç içerisinde açıklığa kavuşacağına inanıyoruz.

Süren soruşturma ve yargı sürecine saygımız tamdır. Masumiyet karinesi ve delillerin bu haklı kapsamında müvekkilimizin soruşturmanın bütünü içerisindeki farklı ve daha ağır nitelikteki iddialarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini özellikle kamuoyuna sunarız.”