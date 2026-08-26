TFF’den Türkiye Kupası maçlarında uygulanacak yabancı kuralı değişikliği

Spor

Mauro Icardi kulüp bulamıyor: Hiçbir kulüple anlaşamadı

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Mauro Icardi, sarı kırmızılı takımdaki kariyerini sonlandırmasının ardından halen yeni bir kulüp bulamadı. Arjantin basını, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasının ardından uzun bir süre geçmesine rağmen herhangi bir kulüple anlaşamadığını açıkladı.