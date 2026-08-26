HaberX
AnasayfaSporTFF’den Türkiye Kupası maçlarında uygulanacak yabancı kuralı değişikliği

TFF’den Türkiye Kupası maçlarında uygulanacak yabancı kuralı değişikliği

TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin A takım listesine kaydedemedikleri futbolcularını Türkiye Kupası'nda oynatabilmesine ilişkin geçici bir düzenleme yaptığını duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 26.08.2026 - 13:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin A takım listesine kaydedemedikleri futbolcularını Ziraat Türkiye Kupası’nda oynatabilmesine ilişkin geçici düzenleme yaptı.

EN FAZLA 14 YABANCI FUTBOLCU

Buna göre, Süper Lig takımları maç kadrosuna maksimum 14 yabancı futbolcu yazabilecek.

1. Lig takımları ise kadroya maksimum 8 yabancı oyuncu yazabilecek ve sahada aynı anda maksimum 6 yabancı olmasına izin verilecek.

Haber Devam Ediyor
Mauro Icardi kulüp bulamıyor: Hiçbir kulüple anlaşamadı
Spor
Mauro Icardi kulüp bulamıyor: Hiçbir kulüple anlaşamadı
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Mauro Icardi, sarı kırmızılı takımdaki kariyerini sonlandırmasının ardından halen yeni bir kulüp bulamadı. Arjantin basını, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasının ardından uzun bir süre geçmesine rağmen herhangi bir kulüple anlaşamadığını açıkladı.
Basketbolda Haftanın Maçları
Spor
Basketbolda Haftanın Maçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 19. hafta maçlarıyla devam edilecek.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan...

DÜZENLEME HANGİ FUTBOLCULAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Söz konusu düzenleme, 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren takımların kadrosunda yer alan ve sözleşmeleri süren oyuncular için geçerli olacak.

İlginizi Çekebilir

Spor

Mauro Icardi kulüp bulamıyor: Hiçbir kulüple anlaşamadı

27 dakika önce
Spor

Ernest Poku Beşiktaş’a geliyor! İstanbul’a geliş tarihi ortaya çıktı!

20 saat önce
Spor

Türkiye-Almanya voleybol maçının tarihi ve saati açıklandı

23 saat önce
Spor

Galatasaray Leao transferinden vazgeçti

1 gün önce
Spor

Süper Lig’de en pahalı ve en ucuz kombine fiyatları 2026

2 gün önce
Spor

Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşmanın hakemi açıklandı

2 gün önce