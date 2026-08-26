TFF’den Türkiye Kupası maçlarında uygulanacak yabancı kuralı değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin A takım listesine kaydedemedikleri futbolcularını Ziraat Türkiye Kupası’nda oynatabilmesine ilişkin geçici düzenleme yaptı.
EN FAZLA 14 YABANCI FUTBOLCU
Buna göre, Süper Lig takımları maç kadrosuna maksimum 14 yabancı futbolcu yazabilecek.
1. Lig takımları ise kadroya maksimum 8 yabancı oyuncu yazabilecek ve sahada aynı anda maksimum 6 yabancı olmasına izin verilecek.
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DÜZENLEME HANGİ FUTBOLCULAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?
Söz konusu düzenleme, 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren takımların kadrosunda yer alan ve sözleşmeleri süren oyuncular için geçerli olacak.