Motorine 5 TL’ye kadar indirim bekleniyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Matrik Haber 'in sektör kaynaklarına göre, motorine 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren 4-5 lira indirim yapılması beklenmektedir.

'in sektör kaynaklarına göre, motorine 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren 4-5 lira indirim yapılması beklenmektedir. İndirimin kesin tutarı ve geçerli olacağı tarih henüz netleşmemiş olup, son kararın ilgili üst makamlarca verileceği belirtilmiştir.

26 Ağustos Çarşamba itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliğinin beklenmediği ifade edilmiştir.

Akaryakıtta motorine indirim beklentisi artarken, araç sahipleri de yetkililerden indirim yapmasını talep ediyor.

MOTORİNE 4-5 TL İNDİRİM

Matrik Haber’in sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, motorine 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 4-5 lira seviyesinde indirim geleceği düşünülüyor.

MOTORİNE NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?

Motorine gelmesi beklenen indirimin kesin tutarının ve geçerli olacağı tarihin henüz belli olmadığı aktarılırken, indirime yönelik son kararı ilgili üst makamlarca verileceği aktarıldı.

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BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

26 Ağustos Çarşamba (bugün) itibarıyla benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliğinin beklenmediği açıklandı.