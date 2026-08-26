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Mauro Icardi’ye kulüp bulamıyor: Hiçbir kulüple anlaşamadı

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Mauro Icardi, sarı kırmızılı takımdaki kariyerini sonlandırmasının ardından halen yeni bir kulüp bulamadı. Arjantin basını Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmasının ardından uzun bir süre geçmesine rağmen herhangi bir kulüple anlaşamadığını açıkladı.

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Eklenme 26.08.2026 - 13:12

Galatasaray’da 4 sezon top koşturan ve bu süreçte taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, temmuz ayının ortalarında sarı kırmızılı kulübün resmi veda açıklamasıyla takımdan ayrıldı.

NE YAPACAĞI MERAK EDİLİYOR

Aradan bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen hâlâ kulüp bulamayan ve kulüpsüz kalan Arjantinli yıldızın ne yapacağı merak konusu oldu.

ARJANTİN BASININDAN GÜNDEME TAŞIDI

Arjantin basını, yıldız futbolcunun kulüpsüz kalmasını gündeme taşırken, aradan bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir takımla anlaşamadığını ve nasıl bir yol izleyeceğinin merak edildiğini açıkladı.

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TAKIMLAR ICARDI’Yİ TRANSFER ETMEK İSTEMİYOR

Arjantin basını konuya ilişkin yaptığı haberde, Icardi’nin yeteneğinden kimsenin şüphe etmediği fakat sorun yaratmaktan korkmaları nedeniyle Icardi’yi transfer etmek istemedikleri belirtildi.

NASIL BİR YOL İZLEYECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

Bu kapsamda Icardi’nin önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceği ve yeni bir kulüple sözleşme imzalayıp imzalamayacağı ise merak konusu oldu.

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