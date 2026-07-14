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TMO’dan hububat alımında bir ilk: 5 milyon ton sınırı aşıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl gerçekleştirdiği hububat alımları doğrultusunda 5 milyon tonu aşkın ürün satın alındığını duyurdu.

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Eklenme 14.07.2026 - 17:36
Güncellenme 14.07.2026 - 17:38
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımları konusunda bu yıl bir ilke imza attı.

TMO NE KADAR HUBUBAT ALDI?

TMO, hububat alımı çerçevesinde 5 milyon tondan fazla ürün satın aldığını duyurdu.

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THO HUBUBAT ALIMI NE ZAMAN BAŞLADI?

TMO’nun sosyal medya hesabından konuyla ilişkin olarak yapılan açıklamada, 3 Haziran tarihinde başlayan hububat alım işlemlerinin ülke genelinde aralıksız bir şekilde devam ettiği aktarıldı.

200 BİN TIRI TAM KAPASİTEYLE DOLDURABİLECEK BÜYÜKLÜKTE

Söz konusu paylaşımda, şu ana kadar yapılan 5 milyon tondan fazla hububat alımının bir rakam olmasının yanı sıra, bunun yaklaşık 200 bin tırı tam kapasiteyle doldurabilecek büyüklükte önemli bir milli değer olduğu aktarıldı.

TMO’DAN TEŞEKKÜR

Kurum, aynı zamanda ürünlerini TMO’ya teslim ederek sürece katkı veren çiftçilere ve alım faaliyetlerinde çalışan tüm personele teşekkür etti.

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