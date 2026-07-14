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Beşiktaş, Arsenal’den Leandro Trossard’ı duyurdu

Beşiktaş, Arsenal forması giyen sol kanat oyuncusu Leandro Trossard transferiyle ilgili olarak görüşmelere başladığını açıkladı.

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Eklenme 14.07.2026 - 15:50
Güncellenme 14.07.2026 - 16:01
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Siyah beyazlı takım, Arsenal’de oynayan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leandro Trossard ve futbolcuunun takımıyla görüşmelere başladığını duyurdu. Beşiktaş’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard’ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.”

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LEANDRO TROSSARD KİMDİR?

4 Aralık 1994’te Belçika’nın Maasmechelen kentinde doğan Leandro Trossard, kanat ve forvet mevkilerinde görev almaktadır. Belçikalı futbolcu futbol kariyerine Genk altyapısında başlarken, profesyonel kariyerinde ise Lommel United, Westerlo ve OH Leuven’de kiralık olarak oynamasının ardından Genk’e döndü.

Trossard, 2018-2019 sezonunda Belçika Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2019’da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer olan futbolcu burada gösterdiği performansın ardından 2023 yılı Ocak ayında Arsenal’e transfer oldu.

Trossard, Belçika Milli Takım formasını da giyerken UEFA EURO 2020, 2022 FIFA Dünya Kupası ve UEFA EURO 2024 kadrolarında yer aldı.

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