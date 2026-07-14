Bakan Gürlek ilk kez açıkladı: “Haluk Levent kaçma girişimi nedeniyle gözaltına alındı”

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Adalet Bakanı Akın Gürlek , Ahbap Derneği soruşturması hakkında, soruşturmanın gizliliğine vurgu yaparak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda 22 kişinin gözaltına alındığını ve MASAK raporlarının incelendiğini belirtti.

, soruşturması hakkında, soruşturmanın gizliliğine vurgu yaparak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda 22 kişinin gözaltına alındığını ve MASAK raporlarının incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent 'in yurt dışına çıkış yasağına rağmen kaçma girişimi nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti.

Başkanı 'in yurt dışına çıkış yasağına rağmen kaçma girişimi nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti. Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gözaltıların gerçekleştiğini ve bu süreçte emekli askerlerin de bulunduğunu, ayrıca soruşturmanın FETÖ ile bağlantılı kişiler içerebileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına cevap verdi.

AKIN GÜRLEK, AHBAP DERNEĞİ’NE İLİŞKİN NELER SÖYLEDİ?

Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada, soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek, soruşturmanın sürdüğünü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyonların gerçekleştirildiğini, ilk etapta 22 kişinin gözaltına alındığını, MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini aktardı.

Haber Devam Ediyor

HALUK LEVENT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in daha önce yurt dışına çıkış yasağı konulmasına rağmen kaçma girişiminin olması nedeniyle pazar günü gözaltına alındığının altını çizen Bakan Gürlek, soruşturmanın büyük bir titizlikle devam ettiğini vurguladı.

MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Ayrıca Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını, yaşamını yitirmesine yönelik gerçekleştirilen soruşturmaya dair sorulara da yanıt veren Bakan Gürlek, şunları söyledi:

Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız devam ettiriyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler de var.”

MUHSİN YAZICIOĞLU CİNAYETİ FETÖ İLE İLTİSAKLI MI?

Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ ile iltisaklı olanların olup olmadığı sorusuna ise “Evet, var” cevabını verdi.