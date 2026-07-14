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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 1 trilyon liralık devlet desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni destek programı doğrultusunda verilecek kredi desteğinin 1 trilyon liraya çıkarıldığını açıkladı.

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Eklenme 14.07.2026 - 11:30
Güncellenme 14.07.2026 - 11:36
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni destek paketiyle beraber yatırım ve işletme sermayesi konusunda süren programlarla toplam 1 trilyon lira tutarında uygun koşullu finansman olanağı sağlanacağını paylaştı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı yeni destek programına yönelik detayları açıkladı.

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TOPLAM DESTEK TUTARI 1 TRİLYON TL

Programın reel sektörün finansmana erişimini iyileştirmeyi amaçladığını aktaran Şimşek, yeni paket doğrultusunda yatırım taahhütlü avans kredisinin büyüklüğünün tutarının 720 milyar liraya çıkarılacağını aktardı. Şimşek açıklamasında imalat sanayisine ilişkin 250 milyar lira tutarında yeni kredi desteğinin de hayata geçirileceğinin müjdesini verirken, süren projelerle beraber yatırım ve işletme sermayesi için sağlanacak uygun koşullu finansman paketinin toplam 1 trilyon lirayı bulacağını vurguladı.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve istihdamı desteklemeye ilişkin politikaların devam edeceğinin altını çizen Bakan Şimşek, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız reel sektörümüzün finansmana erişimini güçlendirecek yeni bir destek programı açıkladı. Bu paket ile yatırım taahhütlü avans kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz. Bu sayede süren projelerle beraber yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun şartlı finansman olanağı sağlıyoruz. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

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