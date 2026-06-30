Yeni askerlik düzenlemesi geliyor! 400 bin gurbetçiyi ilgilendiriyor

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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren yeni askerlik düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilişkin düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak.

AK Parti tarafından hazırlanan teklifte, gurbetçilerin askerlik yükümlülüğüne ilişkin dikkat çeken bir madde yer alıyor.

Yurt dışında askerlik yapanlara muafiyet yolu

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Yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkede askerlik görevini yerine getiren Türk vatandaşlarının Türkiye’de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulabilmesinin önü açılacak.

Böylece yaşadığı ülkede askerlik yapan gurbetçilerin, Türkiye’de ayrıca askerlik yükümlülüğü nedeniyle sorun yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hangi ülkeleri kapsayacağına Bakanlık karar verecek

Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının yararlanabileceğine ilişkin yetki Milli Savunma Bakanlığı’nda olacak.

Bakanlık, ilgili ülkeleri belirleyerek uygulamanın kapsamını netleştirecek. Böylece her ülkenin askerlik sistemi ve Türkiye ile olan hukuki çerçevesi dikkate alınarak işlem yapılacak.

400 bin kişinin yararlanması bekleniyor

Hazırlanan düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor. Özellikle çifte vatandaşlık ya da uzun süreli yurt dışı ikameti bulunan Türk vatandaşları için düzenlemenin önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Mevcut uygulamada, yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren bazı Türk vatandaşları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüğünü tamamlamadıkları için asker kaçağı durumuna düşebiliyor.

Yeni düzenlemeyle bu mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.

Gurbetçiler dövizle askerlik yapabiliyor

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, halen bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları aracılığıyla dövizle askerlik başvurusu yaparak askerlik yükümlülüklerini yerine getirebiliyor.

Ancak yeni teklif, yaşadığı ülkede fiilen askerlik yapan Türk vatandaşları için ayrı bir muafiyet imkanı getirmesi bakımından dikkat çekiyor.

Emeklilik aylıkları için de yeni adım

Hazırlanan pakette gurbetçileri ilgilendiren bir diğer başlık ise emeklilik olacak.

Yurt dışı borçlanması yoluyla Türkiye’den emekli olan vatandaşların, Türkiye’de çalışmaları halinde emekli aylıklarının kesilmesine son verilmesi planlanıyor.

Bu düzenlemenin de hayata geçmesiyle, yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan vatandaşların Türkiye’de çalışırken maaş kaybı yaşamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.