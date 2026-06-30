Anayasa Mahkemesi’nden cinsiyet değişikliği kararı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Anayasa Mahkemesi , yerel bir mahkemenin cinsiyet değişikliği için mahkeme izni talebinin iptali ile ilgili başvurusunu değerlendirerek kararını açıkladı.

, yerel bir mahkemenin cinsiyet değişikliği için mahkeme izni talebinin iptali ile ilgili başvurusunu değerlendirerek kararını açıkladı. Yerel mahkeme, cinsiyet değişikliğinin biyolojik cinsiyet farklılığını hukuken ortadan kaldırdığı ve bazı düzenlemeleri etkisiz hale getirdiği gerekçesiyle Türk Medeni Kanunu hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. AYM, cinsiyet değişikliği hakkının yasal koşullara ve tıbbi zorunluluklara tabi olduğunu belirterek, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddedildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), yerel bir mahkemenin cinsiyet değişikliği konusunda mahkemeden izin alınmasını öngören Türk Medeni Kanunu hükmünün iptali talebiyle yaptığı müracaatı görüşerek kararını verdi.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ ANASAYA’YA AYKIRI MI?

Başvuruyu yapan yerel mahkeme cinsiyet değişikliğine izin verilmesinin biyolojik cinsiyet farklılığını hukuken ortadan kaldırdığını, askerlik hizmeti ve çalışma alanlarındaki düzenlemeleri etkisiz hale getirdiğini iddia ederek söz konusu hükmün Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürdü.

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ANAYASA MAHKEMESİ CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA NE KADAR VERDİ?

AYM ise yerel mahkemenin talebini incelerken, özel hayata saygı hakkının maddi ve manevi varlığı koruma hakkını içerdiğini vurgulayarak mahkeme izni koşulunun bu duruma yasayla belirlenmiş bir sınır getirdiğini belirtti.

Kararda Türk Medeni Kanunu’ndaki ilgili sürecin aşamalı bir şekilde düzenlendiği, ilk etaptaki mahkeme değerlendirmesinin kişileri gereksiz tıbbi müdahalelerden muhafaza etme ve kamu düzenini tesis etme hedefi barındırdığı belirtildi.

DÜZENLEME ANAYASA’YA AYKIRI MI?

Yüksek Mahkeme, uygulanan koşulun demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olduğuna karar verirken, söz konusu kararda cinsiyet değişikliği hakkının sınırsız olmadığı, yasal koşulları barındıran ve tıbbi zorunluluğu belirlenen şahıslar için öngörüldüğü kaydedildi.

Bu değerlendirmeler neticesinde düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddedilmediğine karar verildi.