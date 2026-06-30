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Anayasa Mahkemesi’nden cinsiyet değişikliği kararı

Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği işlemleri konusunda mahkemeden izin alınmasının zorunlu hale getiren Türk Medeni Kanunu hükmünün iptal talebini reddetti.

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Eklenme 30.06.2026 - 11:27
Güncellenme 30.06.2026 - 11:32
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Anayasa Mahkemesi (AYM), yerel bir mahkemenin cinsiyet değişikliği konusunda mahkemeden izin alınmasını öngören Türk Medeni Kanunu hükmünün iptali talebiyle yaptığı müracaatı görüşerek kararını verdi.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ ANASAYA’YA AYKIRI MI?

Başvuruyu yapan yerel mahkeme cinsiyet değişikliğine izin verilmesinin biyolojik cinsiyet farklılığını hukuken ortadan kaldırdığını, askerlik hizmeti ve çalışma alanlarındaki düzenlemeleri etkisiz hale getirdiğini iddia ederek söz konusu hükmün Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürdü.

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ANAYASA MAHKEMESİ CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA NE KADAR VERDİ?

AYM ise yerel mahkemenin talebini incelerken, özel hayata saygı hakkının maddi ve manevi varlığı koruma hakkını içerdiğini vurgulayarak mahkeme izni koşulunun bu duruma yasayla belirlenmiş bir sınır getirdiğini belirtti.

Kararda Türk Medeni Kanunu’ndaki ilgili sürecin aşamalı bir şekilde düzenlendiği, ilk etaptaki mahkeme değerlendirmesinin kişileri gereksiz tıbbi müdahalelerden muhafaza etme ve kamu düzenini tesis etme hedefi barındırdığı belirtildi.

DÜZENLEME ANAYASA’YA AYKIRI MI?

Yüksek Mahkeme, uygulanan koşulun demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olduğuna karar verirken, söz konusu kararda cinsiyet değişikliği hakkının sınırsız olmadığı, yasal koşulları barındıran ve tıbbi zorunluluğu belirlenen şahıslar için öngörüldüğü kaydedildi.

Bu değerlendirmeler neticesinde düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddedilmediğine karar verildi.

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