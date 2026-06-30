Devlet Bahçeli’den AKP’ye Askeri hastanelerin tekrar açılması çıkışı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında askeri hastanelerle ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini belirterek, bunun milli beka meselesi olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de askeri hastaneler oldu.

Askeri sağlık sistemine dikkat çeken Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini ifade etti.

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“Askeri hastaneler yeniden açılmalı”

Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada askeri hastanelerin kapatılmasının ardından ortaya çıkan ihtiyaca işaret etti. Bahçeli, Türkiye’nin güçlü bir askeri sağlık altyapısına sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli açıklamasında, “Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir” ifadelerini kullandı.

“Uzmanlaşmış askeri hekim ordusu gereklidir”

MHP lideri Bahçeli, sadece hastanelerin yeniden açılmasının değil, askeri alanda uzmanlaşmış hekim kadrolarının oluşturulmasının da önem taşıdığını söyledi.

Bahçeli, “Uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu gerekliliktir” diyerek askeri sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti.