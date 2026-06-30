Hobi bahçesi satışlarının yasaklanması gündeme geldi

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Türkiye’de son yıllarda özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hobi bahçeleriyle ilgili yeni dönem başladı. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımını önlemeye yönelik düzenlemelerin ardından hobi bahçeleri yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Yeni düzenlemeyle birlikte tarım arazileri üzerinde yeni hobi bahçeleri kurulmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, bu alanlara elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerin verilmemesi de gündeme geldi.

Mevcut hobi bahçelerinin fiyatı arttı

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Düzenleme sonrası en dikkat çeken gelişme ise mevcut hobi bahçelerinin fiyatlarında yaşandı. Yeni hobi bahçesi arzının sınırlandırılması, halihazırda bu tür bahçelere sahip olanların ilan fiyatlarını artırmasına neden oldu.

Özellikle hafta sonlarını şehirden uzak, doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların ilgisiyle hobi bahçeleri son dönemde daha fazla talep görmeye başladı. Bu talep artışı da ilan fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Yeni hobi bahçesi kurulmasının önü kesiliyor

Tarım politikaları kapsamında atılan adımlarla, tarım arazilerinin parçalanarak hobi bahçesi adı altında yapılaşmaya açılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Yeni düzenlemeye göre mevcut hobi bahçeleriyle ilgili doğrudan bir yaptırım uygulanması beklenmezken, bundan sonra yeni hobi bahçesi oluşturulmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda yeni kurulan hobi bahçelerine altyapı hizmetlerinin verilmemesi, düzenlemenin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Satış ve devir işlemleri de gündemde

Hobi bahçeleriyle ilgili tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, mevcut hobi bahçelerinin satış ve devir işlemlerinin de durdurulması gerektiğini belirtti.

Akçam’ın bu çıkışı, “Hobi bahçesi satışı yasaklanacak mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.