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Sakarya’da belediyelerde mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı haberi
STM, “O Gün Bugün” video serisini başlattı haberi
Beykoz Belediyesine yönelik “ihaleye fesat karıştırma” soruşturmasının detaylarına ulaşıldı haberi
Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna kazandırılan derslik ve konferans salonu törenle açıldı haberi
İBB Başkanı İmamoğlu’nun avukatından “sahte diploma” soruşturmasına ilişkin açıklama haberi
L’Oreal Türkiye’den 50+ Tekno Kadın Guru Programı haberi
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AK Parti İl Başkanı Tever, ramazanda vatandaşlarla bir araya gelecek haberi

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ramazan ayı boyunca Sakarya'nın ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, ramazanın, paylaşmanın, dayanışmanın ve ka...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti İl Başkanı Tever, ramazanda vatandaşlarla bir araya gelecek haberi

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ramazan ayı boyunca Sakarya'nın ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, ramazanın, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ve en özel zamanlarından olduğunu anlattı.

Bu ayda Sakarya'nın her köşesinde hemşehrileriyle kardeşlik ve gönül sofralarında bir araya geleceğini belirten Tever, “Her akşam farklı bir ilçede, farklı bir hanede iftarımızı açacak, Sakarya'mızın dört bir yanındaki vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşacağız. İlçelerimizde, vefa ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, teravih namazlarının ardından mahallelerimizde hemşehrilerimiz ile kucaklaşacağız. Amacımız, ramazanın manevi atmosferini hep birlikte yaşamak ve bu güzel ayın bereketini paylaşmak.” ifadelerine yer verdi.

Tever, ramazan ayının, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğuna değinerek, bu vesileyle, sevgi ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini ve yapılan duaların kabul olmasını temenni etti.

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