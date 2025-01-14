Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır kamyon siparişini verdi

İSTANBUL (AA) – Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır yük aracı (eHGV) siparişini verdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya nazaran, Mercedes-Benz Trucks'ın 200'den fazla yeni eActros 600 modeli, 2024 yılı içinde Amazon'un mevcut taşıma ağına dahil edilecek.

Bu sipariş, Amazon'un iklim taahhüdü kapsamında 2040'a kadar tüm operasyonlarında net sıfır karbon emisyonuna ulaşma taahhüdünün bir modülünü oluşturuyor. Nakliyatla ilgili bu gaye, güzergah verimliliğinin artırılmasını, sıfır egzoz emisyonlu ve alternatif yakıtlı araçların kullanımının yaygınlaştırılmasını ve şarj altyapısının süratle devreye alınması için özel bölüm ile kamu arasında iş birliği yapılmasını kapsıyor.

Yeni elektrikli ağır yük araçları, Amazon'un İngiltere ve Almanya'daki orta aralı nakliyat operasyonlarında kullanılacak. Bu araçların, sıfır egzoz emisyonu sağlayarak yılda 350 milyondan fazla paketi taşıması planlanıyor.

Elektrikli araçların Avrupa'da daha yaygın bir halde kullanılabilmesi için şarj altyapısının geliştirilmesi kritik bir rol oynuyor. Amazon, bu kapsamda 360 kilovat gücünde şarj istasyonları kuracak. Bu istasyonlar, 40 tonluk kamyonları yaklaşık bir saat içinde yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj edebilecek.

Şirket ayrıyeten, daha uzun aralıklı seyahatleri mümkün kılmak için uygun pozisyonlarda harici şarj istasyonlarının kurulmasını desteklemek amacıyla paydaşlarla iş birliği de yapacak.

Mercedes-Benz Trucks tarafından üretilen eActros 600 modeli, uzun aralıklı nakliyatta kullanılmak üzere tasarlandı. 600 kilovat saatten fazla batarya kapasitesine sahip olan araç, tek şarjla 500 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Mevcut ağır vasıta şarj istasyonlarına uyumlu olan eActros 600, gelecekte megavat şarj sistemi (MCS) takviyesi de sağlayacak.

– Avrupa'nın elektrikli ağır yük aracına geçişinde liderlik hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Global Sürdürülebilirlik Operasyonlarından Sorumlu Lider Yardımcısı Andreas Marschner, 200'den fazla elektrikli kamyon siparişinin, şirketin Avrupa'da ağır yük nakliyatında elektrikli araçlara geçiş sürecine liderlik etme konusundaki kararlılığını yansıttığını söz etti.

Şirketin 2040'a kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma gayesini anımsatan Marschner, “Deneyimlerimizi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa'da daha fazla elektrikli ağır yük aracına geçiş ve Amazon müşterileri için daha verimli, düşük emisyonlu teslimatları desteklemek amacıyla paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Daimler Truck AG Yönetim Kurulu Lideri Karin Radstrom ise “Alternatif araçlara geçişte öncü olan Amazon'un sürdürülebilir nakliyecilikte çığır açan eActros 600'ü seçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. eActros 600, tek batarya şarjıyla 500 kilometre menzil sunuyor ve bu sayede dizel kamyonlara güçlü bir alternatif oluyor. Bu aracımız yüksek güç verimliliği nedeniyle filo operatörleri için kârlı bir tahlil olacak.” açıklamasında bulundu.