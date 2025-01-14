SON DAKİKA
Sakarya’da 1 kişi silahla yaralandı
İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’a hastanede ziyaret
ATSO Yönetim Kurulu Lideri Ömercikoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
THY, İstanbul-Bingazi seferlerine 10 yıl ortadan sonra tekrar başladı
İstanbul’da üzerine iş makinesinin kovası düşen emekçi öldü
Jason Stopa’nın Türkiye’deki birinci standı “Interior Monument” 30 Ocak’ta açılacak
Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır kamyon siparişini verdi
IBS Sigorta’dan coğrafik ve kültürler ortası risk farklılıkları değerlendirmesi
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da narkotik uygulamalarında 9 kuşkulu tutuklandı
Sakarya’da 1 kişi silahla yaralandı
İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’a hastanede ziyaret
ATSO Yönetim Kurulu Lideri Ömercikoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
THY, İstanbul-Bingazi seferlerine 10 yıl ortadan sonra tekrar başladı
İstanbul’da üzerine iş makinesinin kovası düşen emekçi öldü
Jason Stopa’nın Türkiye’deki birinci standı “Interior Monument” 30 Ocak’ta açılacak
Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır kamyon siparişini verdi
IBS Sigorta’dan coğrafik ve kültürler ortası risk farklılıkları değerlendirmesi
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da narkotik uygulamalarında 9 kuşkulu tutuklandı
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır kamyon siparişini verdi

Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır kamyon siparişini verdi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır kamyon siparişini verdi

İSTANBUL (AA) – Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır yük aracı (eHGV) siparişini verdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya nazaran, Mercedes-Benz Trucks'ın 200'den fazla yeni eActros 600 modeli, 2024 yılı içinde Amazon'un mevcut taşıma ağına dahil edilecek.

Bu sipariş, Amazon'un iklim taahhüdü kapsamında 2040'a kadar tüm operasyonlarında net sıfır karbon emisyonuna ulaşma taahhüdünün bir modülünü oluşturuyor. Nakliyatla ilgili bu gaye, güzergah verimliliğinin artırılmasını, sıfır egzoz emisyonlu ve alternatif yakıtlı araçların kullanımının yaygınlaştırılmasını ve şarj altyapısının süratle devreye alınması için özel bölüm ile kamu arasında iş birliği yapılmasını kapsıyor.

Yeni elektrikli ağır yük araçları, Amazon'un İngiltere ve Almanya'daki orta aralı nakliyat operasyonlarında kullanılacak. Bu araçların, sıfır egzoz emisyonu sağlayarak yılda 350 milyondan fazla paketi taşıması planlanıyor.

Elektrikli araçların Avrupa'da daha yaygın bir halde kullanılabilmesi için şarj altyapısının geliştirilmesi kritik bir rol oynuyor. Amazon, bu kapsamda 360 kilovat gücünde şarj istasyonları kuracak. Bu istasyonlar, 40 tonluk kamyonları yaklaşık bir saat içinde yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj edebilecek.

Şirket ayrıyeten, daha uzun aralıklı seyahatleri mümkün kılmak için uygun pozisyonlarda harici şarj istasyonlarının kurulmasını desteklemek amacıyla paydaşlarla iş birliği de yapacak.

Mercedes-Benz Trucks tarafından üretilen eActros 600 modeli, uzun aralıklı nakliyatta kullanılmak üzere tasarlandı. 600 kilovat saatten fazla batarya kapasitesine sahip olan araç, tek şarjla 500 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Mevcut ağır vasıta şarj istasyonlarına uyumlu olan eActros 600, gelecekte megavat şarj sistemi (MCS) takviyesi de sağlayacak.

– Avrupa'nın elektrikli ağır yük aracına geçişinde liderlik hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Global Sürdürülebilirlik Operasyonlarından Sorumlu Lider Yardımcısı Andreas Marschner, 200'den fazla elektrikli kamyon siparişinin, şirketin Avrupa'da ağır yük nakliyatında elektrikli araçlara geçiş sürecine liderlik etme konusundaki kararlılığını yansıttığını söz etti.

Şirketin 2040'a kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma gayesini anımsatan Marschner, “Deneyimlerimizi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa'da daha fazla elektrikli ağır yük aracına geçiş ve Amazon müşterileri için daha verimli, düşük emisyonlu teslimatları desteklemek amacıyla paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Daimler Truck AG Yönetim Kurulu Lideri Karin Radstrom ise “Alternatif araçlara geçişte öncü olan Amazon'un sürdürülebilir nakliyecilikte çığır açan eActros 600'ü seçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. eActros 600, tek batarya şarjıyla 500 kilometre menzil sunuyor ve bu sayede dizel kamyonlara güçlü bir alternatif oluyor. Bu aracımız yüksek güç verimliliği nedeniyle filo operatörleri için kârlı bir tahlil olacak.” açıklamasında bulundu.

Şarj

İlgili Haberler

Tapu süreçlerinde Edirne’de başlayan yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor
Yerel
14 Ocak 2025, 12:32

Tapu süreçlerinde Edirne’de başlayan yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor

İstanbul’da düzenlenen “Narkopan-7” operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı
Yerel
14 Ocak 2025, 12:25

İstanbul’da düzenlenen “Narkopan-7” operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı

Tekirdağ’da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Yerel
14 Ocak 2025, 12:16

Tekirdağ’da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Kartepe’ye kar yağdı
Yerel
14 Ocak 2025, 12:04

Kartepe’ye kar yağdı

Çanakkale’de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
Yerel
14 Ocak 2025, 12:00

Çanakkale’de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı

Tekirdağ’dan kısa kısa
Yerel
14 Ocak 2025, 11:56

Tekirdağ’dan kısa kısa

AB projesi kapsamında Edirne’de basketbol kampı düzenlenecek AB projesi kapsamında Edirne’de basketbol kampı düzenlenecek Meslek liseliler ahşap atıklardan ürettikleri oyuncaklarla anaokulu çocuklarını sevindiriyor Meslek liseliler ahşap atıklardan ürettikleri oyuncaklarla anaokulu çocuklarını sevindiriyor