Alanya’da Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsüne Yaklaşık 39 Bin Lira Ceza Uygulandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi’nde plakası olmayan motosikletiyle kasksız şekilde ilerleyen A.Ş’yi durdurmak istedi. “Dur” ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, takip sonunda yakalandı.
İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan sürücüye, 39 bin lira cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, polisin motosiklet sürücüsünü kovalama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde motosiklet sürücüsünün kasksız ve plakasız kullandığı motosikletiyle polisten kaçtığı, dengesini kaybeden sürücünün motosikletten düşmesi sonucu yakalandığı görülüyor.
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım.
Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.